Die Sperren der FIFA-Ethikkommission (zusammengestellt vom SID)

18.05.2016

freiepresse.de

Fußball

FABRICE COFFRINI (SID-IMAGES)

Mit Machtvakuum in die EM: UEFA-Präsidentenwahl erst am 14. September

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) geht mit einem Machtvakuum in die EM in Frankreich - der neue Präsident wird erst am 14. September in Athen gewählt. ... weiterlesen