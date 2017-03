Die Sport-Höhepunkt am Montag, 20. März 2017

erschienen am 20.03.2017



Zum Abschluss des 25. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Union Berlin ab 20.15 Uhr den 1. FC Nürnberg. Die "Eisernen" von Union könnten dabei mit einem Sieg erstmals in dieser Saison die Tabellenspitze übernehmen. Tabellenführer VfB Stuttgart und Absteiger Hannover hatten am Wochenende gepatzt. Der Traum von der Bundesliga lebt an der Alten Försterei.