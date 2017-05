Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 09. Mai 2017

erschienen am 09.05.2017



Beim FIFA-Kongress in Bahrain findet ab 14.00 Uhr die erste Council-Sitzung mit DFB-Präsident Reinhard Grindel als Mitglied statt. Es wird über die mögliche Absetzung der FIFA-Ethiker und die Eil-Vergabe der Mega-WM 2026 diskutiert. Das Mammut-Turnier mit 48 Mannschaften könnte am Donnerstag an die gemeinsamen Bewerber USA, Kanada und Mexiko vergeben werden.

Fußball-Weltmeister Sami Khedira spielt mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin um den Einzug ins Finale der Champions League. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel beim französischen Spitzenreiter AS Monaco spricht vor dem zweiten Halbfinal-Duell in Turin alles für Juve. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Beim ATP- und WTA-Turnier in Madrid kommt es zu einem Großkampftag mit vier deutschen Männern und dem Erstrundenspiel von Stuttgart-Siegerin Laura Siegemund. Sie trifft um 12.00 Uhr auf die Amerikanerin Coco Vandeweghe. Im Herreneinzel kommen die Zverev-Brüder Alexander und Mischa sowie Florian Mayer und Altmeister Tommy Haas zum Einsatz.

Der frühere deutsche Basketballmeister EWE Baskets Oldenburg kann sich im Play-off-Viertelfinale der Bundesliga drei Matchbälle holen. Nach dem Auftaktsieg bei medi Bayreuth hat Oldenburg ab 18.30 Uhr die Chance, in der best-of-five-Serie für die Vorentscheidung zu sorgen.