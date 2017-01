Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 10. Januar 2017

erschienen am 10.01.2017



Am Dienstag ab 9.00 Uhr tagt in Zürich das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Beratung über die Aufstockung des WM-Teilnehmerfeldes ab der Endrunde 2026 von wie bisher 32 auf 40 oder sogar 48 Mannschaften. Die Vergrößerung der WM war eines der Wahlkampfversprechen des im Februar neu gewählten FIFA-Präsidenten Gianni Infantino.

Vor dem Rückflug am Mittwoch nach München steht am Dienstag in Doha das erste Testspiel des Jahres für Tabellenführer Bayern München an. Gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen werden ab 18.00 Uhr die Ergebnisse des Trainingslagers im Wettbewerbsmodus erprobt.