Die Sport-HÃ¶hepunkte am Dienstag, 11. Oktober 2016

Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 11. Oktober 2016

erschienen am 11.10.2016



Nach dem dem starken Auftritt beim 3:0 gegen die tschechische Auswahl will Weltmeister Deutschland am Dienstag nachlegen. Gegen EM-Achtelfinalist Nordirland peilt das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der WM-Qualifikation den nächsten Dreier an. Die Partie wird um 20.45 Uhr in Hannover angepfiffen.

Am Dienstag fällt in den Rückspielen der Champions Hockey League die Entscheidung über das Weiterkommen der deutschen Starter. Während die Eisbären Berlin nach einem 4:0-Sieg gegen den Schweizer Klub EV Zug mit einem Bein im Achtelfinale stehen, muss Red Bull München noch zittern. Der deutsche Meister trennte sich von den Växjö Lakers aus Schweden mit 1:1. Das Aus vor Augen hat derweil Vizemeister Grizzlys Wolfsburg. Sie unterlagen den ZSC Lions Zürich 1:4 und müssen auswärts antreten.