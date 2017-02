Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 14. Februar 2017

erschienen am 14.02.2017



Nach der herben Bundesliga-Pleite in Darmstadt will sich Borussia Dortmund auf internationaler Bühne rehabilitieren. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel bestreitet ab 20.45 Uhr ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Die Reise nach Portugal nicht angetreten hat Weltmeister Mario Götze.

Bei der alpinen Ski-WM steht der Nations Team Event auf dem Programm. Das maximal sechsköpfige deutsche Team um Felix Neureuther gehört zum Favoritenkreis. Der Mannschafts-Wettbewerb wird 2018 in Pyeongchang erstmals olympisch. Gefahren wird ein Parallel-Slalom im K.o.-System.