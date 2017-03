Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 14. März 2017

erschienen am 14.03.2017



Vizemeister Borussia Dortmund tritt im Nachholspiel des DFB-Pokal-Viertelfinales bei Pokalschreck Sportfreunde Lotte an. Der Sieger trifft im Halbfinale auf Rekordmeister Bayern München. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in Osnabrück.

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin um Weltmeister Sami Khedira steht in der Champions League vor dem Einzug ins Viertelfinale. Das Achtelfinal-Hinspiel gewann Juve 2:0 beim FC Porto. Im zweiten Achtelfinal-Rückspiel empfängt Leicester City den FC Sevilla. Das Hinspiel entschieden die Spanier mit 2:1 für sich. Anpfiff beider Spiele ist um 20.45 Uhr.

Die deutschen Skispringer wollen beim Weltcup in Lillehammer erneut aufs Podium. Im letzten Springen in Oslo mussten sich Vize-Weltmeister Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler nur Österreichs Doppel-Weltmeister Stefan Kraft geschlagen geben. Der erste Durchgang beginnt um 17.00 Uhr.