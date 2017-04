Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 18. April 2017

erschienen am 18.04.2017



FUSSBALL: Der deutsche Fußball-Meister Bayern München bestreitet am Dienstag sein bislang wichtigstes Saisonspiel. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim spanischen Titelverteidiger Real Madrid muss das Team von Trainer Carlo Ancelotti die 1:2-Heimniederlage wettmachen, um weiter vom dritten Triumph in der europäischen Königsklasse träumen zu können. Die Aufgabe erscheint umso schwieriger, weil der Einsatz der beiden Weltmeister Jerome Boateng und Mats Hummels beim Abflug am Montag noch nicht gesichert war. Außerdem steht noch ein Fragezeichen hinter der Fitness von Torjäger Robert Lewandowski.

TENNIS: Die Tennis-Welt blickt auch am Dienstag wieder nach Monaco. Das Turnier markiert wie in den vergangenen Jahren den Auftakt der hochkarätigen Sandplatzwettbewerbe in Europa mit dem Höhepunkt French Open.