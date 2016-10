Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 18. Oktober 2016

erschienen am 18.10.2016



Borussia Dortmund muss im wegweisenden Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon zwar eine komplette Mannschaft ersetzen, doch diese Ausrede wollen die BVB-Profis nicht gelten lassen. Der BVB führt die Gruppe nach zwei Spieltagen mit vier Zählern vor dem punktgleichen spanischen Rekordmeister Real Madrid an und reist deshalb mit breiter Brust zu den Portugiesen. Dagegen steht Bayer Leverkusen nach zwei Unentschieden bereits im dritten Gruppenspiel gegen den Favoriten Tottenham Hotspur unter Zugzwang.

Die WM in Doha ist gerade erst beendet, da zeichnet sich für die deutschen Radsportler in Paris bereits das große Highlight des nächsten Jahres ab. Am Palais des Congrès wird am Dienstag die Tour de France 2017 mit dem Auftakt in Düsseldorf vorgestellt wird. Es ist der erste Grand Départ in Deutschland seit 30 Jahren und auch so etwas wie eine Belohnung dafür, dass Marcel Kittel, John Degenkolb und Co das Image des Radsports in Deutschland mit ihrer konsequenten Anti-Doping-Haltung wieder deutlich verbessert haben.