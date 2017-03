Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 21. März 2017

erschienen am 21.03.2017



In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wird das Halbfinale komplettiert. In den jeweils letzten Viertelfinalspielen der Serie best of seven stehen sich ab 20.00 Uhr Rekordmeister Eisbären Berlin und die Adler Mannheim, die Grizzlys Wolfsburg und die Kölner Haie sowie die Augsburger Panther und die Nürnberg Ice Tigers gegenüber. Titelverteidiger Red Bull München steht bereits seit letztem Mittwoch als Halbfinalist fest. (SID)

Auf der Halbinsel Key Biscayne vor der Küste von Miami beginnt das mit 6,9 Millionen Dollar dotierte WTA-Turnier Miami Open, in dem Angelique Kerber als Nummer eins der Weltrangliste antritt. Im Hauptfeld stehen unter anderem Andrea Petkovic, Laura Siegemund, Annika Beck, Julia Görges und Carina Witthöft. In der Qualifikation spielen außerdem Tatjana Maria und Mona Barthel. (SID)