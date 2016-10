Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 25. Oktober 2016

erschienen am 25.10.2016



Es besteht Stolpergefahr für die etablierten Klubs in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Bayer Leverkusen muss nach holprigem Saisonstart und dem Theater um den erneuten Tribünenverweis von Trainer Roger Schmidt um 18.30 Uhr beim starken Drittliga-Aufsteiger Sportfreunde Lotte antreten. Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV steht um 20.45 Uhr vor einer unangenehmen Aufgabe beim Drittligisten Hallescher FC. Aus der Bundesliga sind am Dienstag zudem noch der SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC sowie im direkten Duell die Frankfurter Eintracht und der FC Ingolstadt im Einsatz.

Beim Tüfteln für die Titelreife ist der kommende EM-Gastgeber Niederlande der zweite Testspielgegner für die neue Frauenfußball-Bundestrainerin Steffi Jones und ihre Olympiasiegerinnen. Bei ihrem Debüt am Samstag hatte Trainernovizin Jones einen 4:2-Erfolg gegen Österreich gefeiert. Das Spiel gegen Oranje findet in Aalen statt und wird um 16.10 Uhr angepfiffen.

Bei den WTA Finals in Singapur kann die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber einen großen Schritt Richtung Halbfinale machen. Nach ihrem Dreisatzsieg zum Auftakt gegen die Slowakin Dominika Cibulkova wäre die Gewinnerin der Australian Open und US Open bei einem weiteren Erfolg gegen Simona Halep aus Rumänien mit mehr als einem Bein in der Vorschlussrunde. Das Match beginnt um 13.30 Uhr.