Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 27. Dezember 2016

erschienen am 27.12.2016



Nach den Weihnachtstagen beginnt im alpinen Weltcup-Zirkus am Dienstag der Jahresendspurt. Für die Männer steht im italienischen Santa Caterina ein Slalom, für die Frauen in Semmering ein Riesentorlauf auf dem Programm. In Österreich gibt Olympiasiegerin Anna Veith, geborene Fenninger, nach über einjähriger Zwangspause wegen einer schweren Knieverletzung ihr Comeback.

In der englischen Fußball-Premier-League schließt die Begegnung des früheren Rekordmeisters FC Liverpool mit Stoke City den Boxing Day ab. Die Reds des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp wollen durch einen Sieg ihren Platz in der Spitzengruppe behaupten.