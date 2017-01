Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 3. Januar 2017

erschienen am 03.01.2017



Mit einem Länderspiel gegen Rumänien starten die deutschen Handballer am Dienstag in Krefeld in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Die Partie ist für die 18 Spieler des vorläufigen Aufgebots des Olympia-Dritten auch ein ein Casting. Bis zum WM-Auftakt am 13. Januar gegen Ungarn muss Bundestrainer Dagur Sigurdsson noch zwei Profis aus seinem Kader streichen.

In Innsbruck als dritter Station der Vierschanzentournee steht am Dienstag für die deutschen Skispringer und ihre internationalen Kollegen dien Qualifikation zum traditionsreichen Bergisel-Springen auf dem Programm. Dabei will auch Markus Eisenbichler im rot-weiß-roten Hexenkessel für Furore sorgen, nachdem er zuletzt in Garmisch-Partenkirchen die Vorausscheidung gewonnen hatte. Als Vierter der Gesamtwertung ist für den momentan besten Deutschen das vor Kurzem kaum für möglich gehaltene Tournee-Podest zum Greifen nahe.