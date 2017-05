Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 30. Mai 2017

erschienen am 30.05.2017



1860 München kämpft gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga. Die Löwen empfangen um 18.00 Uhr in der Allianz Arena den Drittligisten Jahn Regensburg. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. 1860-Investor Hasan Ismaik hat bereits angekündigt, seinen Verein auch im Falle eines Abstiegs nicht im Stich zu lassen.

Sechs deutsche Tennisprofis sind am dritten Tag der French Open in Paris im Einsatz. Unter anderem trifft Philipp Kohlschreiber auf den Australier Nick Kyrgios, Mona Barthel muss sich mit der Bulgarin Zwetana Pironkowa messen. Außerdem spielen Jan-Lennard Struff, Dustin Brown, Annika Beck und Tatjana Maria.

Bei der WM in Düsseldorf greift Rekord-Europameister Timo Boll erstmals ins Geschehen ein, An der Seite des chinesischen Olympiasiegers und Weltmeisters Ma Long startet der 36-Jährige am Abend im Doppel-Wettbewerb.

Hauptrundensieger ratiopharm Ulm steht in den Play-offs um die deutsche Meisterschaft mit dem Rücken zur Wand. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath spielt um 19.00 Uhr im vierten Halbfinale bei den EWE Baskets Oldenburg, die in der Serie best of five mit 2:1 führen.