Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 4. April 2017

erschienen am 04.04.2017



FUSSBALL: Bayern München kann in der englischen Woche der Fußball-Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen. Um 20.00 Uhr tritt der Spitzenreiter zum Topspiel beim Dritten 1899 Hoffenheim an. Zur gleichen Zeit bekommt es Borussia Dortmund mit dem Hamburger SV zu tun, die weiteren Begegnungen lauten 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt und Werder Bremen - Schalke 04.

FUSSBALL: In der 2. Fußball-Bundesliga kann Hannover 96 zumindest vorübergehend Platz eins erobern. Dafür muss für die Roten ein Sieg über den 1. FC Nürnberg her. Der FC St. Pauli empfängt im Abstiegskampf den SV Sandhausen, Schlusslicht Karlsruher SC spielt gegen die Würzburger Kickers und Arminia Bielefeld trifft auf Fortuna Düsseldorf. Alle Spiele beginnen um 17.30 Uhr.

EISHOCKEY: Vizemeister Grizzlys Wolfsburg hat im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga den zweiten Matchball. Ab 19.00 Uhr spielt die Mannschaft von Trainer Pavel Gross beim Stand von 3:2 zu Hause gegen die Nürnberg Ice Tigers um den Einzug ins nächste Finalduell mit Titelverteidiger Red Bull München. Nürnberg möchte Spiel sieben erzwingen.