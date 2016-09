Die Sport-HÃ¶hepunkte am Dienstag, 6. September 2016

Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 6. September 2016

erschienen am 06.09.2016



Stefan Kuntz gibt beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft in Seinäjoki gegen Finnland sein Pflichtspieldebüt als Trainer der Nachwuchsfußballer. Kuntz ist Nachfolger von Horst Hrubesch. In Finnland tritt Kuntz mit einem stark verjüngten Team an, zu dem nur noch drei Silbermedaillen-Gewinner von Rio de Janeiro gehören. Mit einem Sieg ginge Deutschland als souveräner Tabellenführer in die letzten beiden Duelle gegen Russland (7. Oktober) und beim Gruppenzweiten Österreich (11. Oktober).

Angelique Kerber trifft bei den US Open im Viertelfinale auf Vorjahresfinalistin Roberta Vinci. Die Weltranglistenzweite aus Kiel hatte sich gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova in zwei Sätzen durchgesetzt und mit ihrem vierten Zweisatzsieg in Folge Druck auf die Konkurrenz im Kampf um Platz eins ausgeübt. Sollte Kerber in Flushing Meadows gewinnen, löst die 28-Jährige Serena Williams als Nummer eins ab.