Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 7. März 2017

erschienen am 07.03.2017



Bayern München steht in der Champions-League vor dem Einzug ins Viertelfinale. Das Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal ist nach dem 5:1 nur noch Formsache. Auch Weltmeister Toni Kroos und Real Madrid haben dank des 3:1 gegen SSC Neapel aus dem Hinspiel ein gutes Polster. Anpfiff der Spiele ist um 20.45 Uhr.

Die Vorbereitungen in der Königsklasse gehen in die heiße Phase: Bei den letzten Testfahrten in Barcelona von heute bis Freitag will Sebastian Vettel mit Ferrari die Lücke zu Mercedes weiter schließen. Das erste Rennen des Jahres steigt am 26. März in Melbourne.

Die Deutschen Eishockey Liga geht in die entscheidende Phase: Im ersten Spiel des Play-off-Viertelfinales trifft Titelverteidiger und Topfavorit Red Bull München auf Neuling Fischtown Pinguins Bremerhaven, die Adler Mannheim empfangen die Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg gastieren bei den Kölner Haien. Alle Spiele beginnen um 19.30 Uhr.