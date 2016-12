Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 15. Dezember

erschienen am 15.12.2016



Die deutschen Skijäger um Simon Schempp starten ab 17.30 Uhr im tschechischen Nove Mesto in den letzten Weltcup vor der Weihnachtspause. Klarer Favorit im Sprint über 10 km ist der französische Seriensieger Martin Fourcade. Der 14-malige Weltcupsieger Schempp wäre schon mit seinem ersten Podestplatz der Saison zufrieden.

Champions-League-Sieger Real Madrid greift in die Klub-Weltmeisterschaft ein. Im Halbfinale treffen die Königlichen in Yokohama ab 11.30 Uhr auf Club América aus Mexiko. Real ist mit der Rekordserie von 35 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage und mit Weltmeister Toni Kroos sowie Europameister Cristiano Ronaldo nach Japan gereist.

Der deutsche Meister Brose Bamberg hofft in der EuroLeague auf den zweiten Sieg nacheinander. Das Schlusslicht aus Franken empfängt nach dem überraschenden Sieg gegen den dreimaligen Titelträger Maccabi Tel Aviv ab 20.45 Uhr Anadolu Istanbul. Zuletzt kassierte Bamberg in der Bundesliga bei ratiopharm Ulm allerdings die erste Saisonniederlage.