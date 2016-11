Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 17. November 2016

erschienen am 17.11.2016



Nach der Enttäuschung bei Olympia reihte Marco Koch einen Sieg an den anderen. Bei der Kurzbahn-DM in Berlin ist der Weltmeister der große Star und Favorit über die Bruststrecken. Am Donnerstag geht der Darmstädter erstmals in der Hauptstadt ins Wasser. Ab 17.00 Uhr stehen die ersten Finals an.

Der deutsche Frauenfußball-Meister Bayern München will auf dem Weg zum erstmaligen Viertelfinaleinzug in der Champions League nichts mehr anbrennen lassen. Nach dem 4:0 der Vorwoche können die Münchnerinnen das Achtelfinal-Rückspiel beim russischen Meister FK Rossijanka am Donnerstag ab 17.00 Uhr gelassen angehen. Vizemeister VfL Wolfsburg hat im Heim-Rückspiel gegen Eskilstuna United ab 18.00 Uhr nach dem 5:1 in Schweden ebenfalls eine glänzende Ausgangsposition. Das Weiterkommen scheint bei beiden nur noch Formsache.

Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage am Dientag gegen Roter Stern Belgrad steht der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg in der EuroLeague unter Druck. Bei Laboral Kutxa Vitoria in Spanien braucht das Team von Trainer Andrea Trinchieri ab 19.00 Uhr dringend einen Sieg, um das Viertelfinale nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Mit zwei Siegen und fünf Niederlagen steht Bamberg tief in der unteren Hälfte des Tableaus. Nur die besten acht der 16 Teams erreichen die nächste Runde.