Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 23. Februar 2017

erschienen am 23.02.2017



Rückkehrer Raffael soll es für Borussia Mönchengladbach richten. Der Brasilianer soll den Traditionsklub doch noch ins Achtelfinale der Europa League führen. Die Gladbacher müssen dafür allerdings die 0:1-Heimpleite gegen den AC Florenz im Rückspiel in der Toskana wettmachen. Anstoß im Spiel der Zwischenrunde ist um 21.05 Uhr.

Die Formel-1-Welt schaut auf Silverstone. Um 13.30 Uhr MEZ enthüllt der Weltmeister-Rennstall seinen neuen Wagen für die am 26. März in Melbourne beginnende WM-Saison. Der W08 soll dem Team auch in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge beide Titel bescheren, die Fahrer- und die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Bei der Enthüllung des Boliden werden auch die Fahrer Lewis Hamilton und Rosberg-Nachfolger Valtteri Bottas anwesend sein.

Mit den beiden Sprintwettbewerben der Männer und Frauen beginnen am Nachmittag die nordischen Ski-Weltmeisterschaften im finnischen Lahti. Die sechs Starter des Deutschen Skiverbandes gehen dabei allerdings chancenlos an den Start.