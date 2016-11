Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 24. November

erschienen am 24.11.2016



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 steht in der Europa League schwer unter Druck. Im Spiel beim französischen Klub bei AS St. Etienne sind am vorletzten Spieltag der Gruppenphase die Aussichten auf den Einzug in die K.o.-Runde nur mit einem Sieg glänzend, ein Unentschieden würde wahrscheinlich und eine Niederlage ganz sicher das vorzeitige Aus bedeuten. Los geht es um 21.05 Uhr. Bereits ab 19.00 Uhr tritt Schalke 04 gegen den französischen Tabellenführer OGC Nizza an, die Königsblauen sind aber schon weiter.

Die Deutsche Fußball Liga gibt in Frankfurt/Main bekannt, wie die nationalen und internationalen Medieneinnahmen ab der Saison 2017/18 auf die Bundesliga und 2. Bundesliga aufgeteilt werden. Beginn der Pressekonferenz ist um 13.30 Uhr.

Bei der Schach-WM in New York kommt es zum zehnten Duell zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen aus Norwegen und seinem russischen Herausforderer Sergei Karjakin. Ernst wird es ab 20.00 Uhr MEZ.