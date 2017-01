Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 5. Januar 2017

erschienen am 05.01.2017



Zum Auftakt des Heimweltcups in Oberhof wollen die deutschen Biathleten um Simon Schempp im Sprint die Podestplätze angreifen. Schempp wartet in dieser Saison noch auf seinen ersten Weltcupsieg, auch dieses Mal ist der französische Dominator Martin Fourcade der Favorit. Der Startschuss fällt um 14.15 Uhr.

Nach wenig erfolgreichen Auftritten in Übersee starten die deutschen Rodler bei der zum Weltcup zählenden Europameisterschaft am Königssee mit großen Erwartungen ins neue Jahr. Sascha Benecken und Toni Eggert dominierten bislang die Konkurrenz im Doppelsitzer und gelten auch ab 11.40 Uhr als Favoriten vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt. Bei den Frauen wollen sich die amtierende Europameisterin Tatjana Hüfner und vor allem Doppel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ab 14.20 Uhr für die schwachen Auftritte auf dem amerikanischen Kontinent rehabilitieren.

Nach seinem Aus beim Slalom in Madonna di Campiglio kurz vor Weihnachten geht Felix Neureuther motiviert in den ersten Wettkampf im Jahr 2017. Dennoch sind mit dem Norweger Henrik Kristoffersen und dem österreichischen Slalom-Ass Marcel Hirscher beim Slalom-Weltcup in Zagreb andere Fahrer die Favoriten. Neureuther bewies bereits vor zwei Jahren als Zweiter, dass er in Kroatiens Hauptstadt auf das Podest kommen kann. Der erste Durchgang beginnt um 14.45 Uhr.