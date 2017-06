Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 02. Juni 2017

Bei den French Open in Paris haben haben die früheren Roland-Garros-Sieger Rafael Nadal und Novak Djokovic in der Runde der letzten 32 machbare Aufgaben vor sich. Der Spanier Nadal, der bereits neunmal in Paris gewann, spielt gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien. Der an Nummer zwei gesetzte Titelverteidiger Djokovic tritt gegen den Argentinier Diego Schwartzman an.

Deutschlands Topstar Timo Boll trifft bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf in der Runde der besten 32 auf den Koreaner Jang Woojin. Der hatte in der zweiten Runde den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska mit 4:0 aus dem Turnier geworfen. Ebenfalls um den Einzug ins Achtelfinale spielt Dimitrij Ovtcharov.

Deutschlands Herren treffen zum Auftakt der Weltliga am Freitagabend als Ausrichter des Vorrunden-Wochenendes in Frankfurt am Main auf Kasachstan. In der Gruppe drei misst sich die DVV-Auswahl außerdem mit Venezuela und Österreich.