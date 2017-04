Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 21. April 2017

erschienen am 21.04.2017



Ohne deutsche Beteiligung findet im schweizerischen Nyon die Auslosung des Champions-League-Halbfinales statt. Titelverteidiger Real Madrid steht nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen Bayern München ebenso in der Vorschlussrunde wie Stadtrivale Atlético Madrid, Juventus Turin und Dortmund-Bezwinger AS Monaco. Sollten die beiden Madrider Klubs aufeinandertreffen, wäre dies die vierte K.o-Begegnung beider Mannschaften in den vergangenen vier Spielzeiten der Königsklasse. Eine Stunde nach der Ziehung um 12.00 Uhr werden die Paarungen für das Halbfinale der Europa League ermittelt.

Der 1. FC Köln will zum Auftakt des 30. Spieltags in der Bundesliga den Anschluss an die Europacup-Plätze halten. Gegen den Tabellendritten 1899 Hoffenheim brauchen die siebtplatzierten Kölner nach zuletzt zwei Niederlagen ein Erfolgserlebnis, um die Konkurrenz aus Berlin und Freiburg nicht enteilen zu lassen. Auch die Hoffenheimer, die nur eines der letzten neun Ligaspiele verloren hatten, brauchen im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation einen Sieg.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am 30. Spieltag der 2. Bundesliga 1860 München zu einem richtungweisenden Duell im Abstiegskampf. Die Pfälzer stehen mit 32 Zählern auf Platz 15 und liegen nur einen Punkt hinter den Löwen auf Rang zwölf. Den Relegationsrang 16 belegt derzeit Ergebirge Aue mit ebenfalls 32 Punkten. Im zweiten Kellerduell reist der FC St. Pauli zu Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer sind mit 35 Punkten Elfter und haben drei Punkte Vorsprung auf die Hamburger. Das dritte Duell des Tages bestreiten die SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden.