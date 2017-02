Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 24. Februar 2017

erschienen am 24.02.2017



Nach dem 2:0-Sieg beim FSV Mainz 05 will Bundesligist Werder Bremen im norddeutschen Kellerduell beim VfL Wolfsburg nachlegen. Mit einem Erfolg kann der Tabellen-16. Bremen bis auf einen Zähler an Wolfsburg auf Rang 14 heranrücken. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel bekommt seinen neuen Dienstwagen. Im italienischen Maranello wird ab 9.45 Uhr der neue Ferrari-Bolide vorgestellt. Vettel und sein Teamkollege Kimi Räikkönen werden bei der Enthüllung anwesend sein. Am 26. März beginnt im australischen Melbourne die neue Saison, in der Ferrari den Abstand zu Branchenführer Mercedes verringern will.

Der erste Showdown zwischen den Super-Kombinierern Eric Frenzel und Johannes Rydzek soll am Freitag mit dem ersten deutschen Gold bei der Nordischen Ski-WM in Lahti enden. Bei 17 Einzel-Wettkämpfen war das Duo in dieser Saison am Start - acht gewann Rydzek, sieben Frenzel. Die beiden übrigen Siege gingen an Fabian Rießle, Gold für Deutschland ist also fest eingeplant. Das Springen beginnt um 9.30 Uhr, der Langlauf um 12.30 Uhr.

Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt greift bei der Nordischen Ski-WM in Lathi nach ihrem dritten WM-Titel. 2015 gewann Vogt im Einzel und mit der Mixedmannschaft die WM-Krone. In Finnland ist ab 16.30 Uhr jedoch die Japanerin Sara Takanashi die große Favoritin.