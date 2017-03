Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 24. März 2017

erschienen am 24.03.2017



Mit dem Klassiker gegen England beginnt für die deutschen U21-Fußballer und DFB-Trainer Stefan Kuntz die heiße Phase vor der Europameisterschaft. Vor dem Turnier im Juni ist der Test um 20.00 Uhr in Wiesbaden ein deutlicher Fingerzeig in Sachen Kaderplanung. Leon Goretzka, Max Meyer und der verletzt pausierende Serge Gnabry wurden von Kuntz ebenso wie Yannick Gerhardt und Benjamin Henrichs berufen.

Beim Skifliegen im slowenischen Planica hoffen die deutschen Skispringer auf ein erfolgreiches Saisonfinale. Mit Rang drei in der Qualifikation unterstrich Markus Eisenbichler seine Ambitionen auf einen Podestplatz im Wettkampf ab 15.15 Uhr. Spannung verspricht der Kampf um den Gesamtweltcup, derzeit liegt Doppel-Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich mit 1465 Punkten 31 Zähler vor Polens Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch.