Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 27. Januar 2017

erschienen am 27.01.2017



Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga empfängt Schalke 04 um 20.30 Uhr die Eintracht aus Frankfurt. Die Königsblauen wollen mit einem Sieg gegen die Hessen den nächsten Schritt Richtung internationale Plätze machen. Den sechsten und letzten Europacup-Rang belegt aktuell Gegner Frankfurt.

Bei den Australian Open will Rafael Nadal seinen Weg Richtung zweiter Sieg nach 2009 weitergehen. Der Spanier trifft ab 9.30 Uhr MEZ in seinem fünften Melbourne-Halbfinale auf den Bulgaren Grigor Dimitrow, ermittelt wird der Finalgegner des Schweizer Grand-Slam-Rekordchampions Roger Federer. Von den bislang acht Duellen mit Dimitrow hat Nadal sieben gewonnen, allerdings das letzte 2016 in Peking verloren.

Als Neunte nach dem Kurzprogramm geht die Essenerin Nicole Schott ab 18.00 Uhr in die Kür-Entscheidung der Damen bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften im tschechischen Ostrau. Der Weg zum Gold führt nur über die russische Titelverteidigerin Jewgenija Medwedewa, die das Kurzprogramm klar gewonnen hat. Die deutsche Meisterin Nathalie Weinzierl aus Mannheim belegte Platz 22.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich steht das zweite Halbfinale auf dem Programm. Um 20.45 trifft Kroatien auf Norwegen. Die Kroaten um den Kieler Spielmacher Domagoj Duvnjak wollen an der Seine ihre sechste WM-Medaille gewinnen, die Skandinavier stehen erstmals bei einer WM in der Runde der letzten Vier.