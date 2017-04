Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 28. April 2017

erschienen am 28.04.2017



Für Bayer Leverkusen und den FC Schalke 04 geht es am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga um die wohl letzte Chance auf die Teilnahme an der kommenden Europa League. Nur ein Sieg hilft beiden Teams, die in der Tabelle die Plätze elf und zwölf belegen. Wer verliert, ist vermutlich raus. Spielbeginn in der Leverkusener BayArena ist um 20.30 Uhr.

Union Berlin ist zum Siegen verdammt. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller muss gegen den SV Sandhausen unbedingt gewinnen, um im Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht noch mehr ins Hintertreffen zu geraten. Die Berliner haben als Tabellenvierter drei Punkte Rückstand auf das Führungstrio Stuttgart, Hannover und Braunschweig. Anpfiff in der Alten Försterei ist ebenso um 18.30 Uhr wie in den beiden anderen Begegnungen zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Heidenheim sowie zwischen dem VfL Bochum und Dynamo Dresden.

Das Duell zwischen dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und dem dreimaligen Champion Lewis Hamilton geht in die nächste Runde. Beim vierten WM-Lauf in der russischen Olympiastadt Sotschi stehen die ersten beiden freien Trainingssessionen an. Ferrari-Star Vettel führt in der WM-Wertung mit 68 Punkten vor Mercedes-Sternfahrer Hamilton, der 61 Zähler sammelte.