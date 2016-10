Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 28. Oktober 2016

erschienen am 28.10.2016



Keine Verschnaufpause für die Bundesligisten: Nur drei Tage nach ihren Siegen in der zweiten Pokalrunde treffen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt am Freitag ab 20.30 Uhr in der Meisterschaft aufeinander. Mit einem Sieg beim daheim noch ungeschlagenen Tabellenzehnten vom Niederrhein kann die Eintracht zumindest vorübergehend auf Platz drei klettern.

Mit dem Gastspiel von Spitzenreiter Eintracht Braunschweig bei Dynamo Dresden geht ab 18.30 Uhr die 2. Bundesliga in die elfte Runde. Abstiegskampf steht im Duell zwischen dem Tabellen-16. 1860 München und dem 14. Erzgebirge Aue auf dem Programm, zudem ist der SV Sandhausen nach dem Pokalsieg gegen Freiburg bei Arminia Bielefeld zu Gast.

Die Entscheidung im Titelkampf der Formel 1 zwischen den Mercedes-Piloten Niko Rosberg und Lewis Hamilton rückt immer näher. Das drittletzte Grand-Prix-Wochenende der Saison im stimmungsvollen Autodrom von Mexiko-Stadt beginnt mit dem freien Training ab 17.00 Uhr.