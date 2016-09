Die Sport-HÃ¶hepunkte am Freitag, 30. September 2016

Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 30. September 2016

erschienen am 30.09.2016



Red Bull Leipzig empfängt zum Auftakt des sechsten Spieltages in der Fußball-Bundesliga den FC Augsburg. Für die "Bullen" wäre es bereits das sechste Spiel ohne Niederlage zum Saisonstart. Der 1. FC Kaiserslautern war in seiner Meistersaison 1997/98 als Aufsteiger sogar siebenmal nacheinander ungeschlagen geblieben.

Die Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton stehen beim Großen Preis von Malaysia vor einem erneuten Zweikampf um den Sieg und die WM-Führung. Am Freitag beginnt die Zeitenjagd auf der komplett neu asphaltierten und leicht umgebauten Strecke in Sepang mit dem ersten und zweiten freien Training.

In Chaska/Minnesota beginnt der 41. Ryder Cup, das tradionsreiche Aufeinandertreffen der zwölf besten Golfer aus den USA und Europa. Deutschlands Nummer eins Martin Kaymer hofft mit seinem Team auf den vierten Sieg in Folge. Am Freitag spielen Zweierteams gegeneinander, die die Kapitäne Darren Clarke (Europa) und Davis Love III (USA) kurzfristig nominieren. Um 14.35 Uhr MESZ beginnen die Foursomes, um 19.30 Uhr die Fourballs.