Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 6. Januar 2017

erschienen am 06.01.2017



Am zweiten Tag des Heimweltcups in Oberhof gehen die deutschen Biathletinnen im Sprint in die Loipe und an den Schießstand. Nicht dabei ist Weltcup-Spitzenreiterin Laura Dahlmeier, die auf dem Rennsteig lediglich am Sonntag im Massenstart antritt. Damit stehen ihre Teamkolleginnen um Franziska Hildebrand ab 14.15 Uhr verstärkt im Blickpunkt.

Bei der zum Weltcup gehörenden Rodel-EM am Königssee geht es für Lokalmatador und Olympiasieger Felix Loch in den beiden Läufen um 11.30 Uhr und 13.05 Uhr um Gold im Einzel. Auch bei der um 15.10 Uhr beginnenden Teamstaffel sind die deutschen Rodler auf ihrer Heimbahn der große Favorit.

Die 11. Tour de Ski biegt auf die Zielgrade ein. Im italienischen Toblach geht es in die drittletzte Etappe. Während die deutschen Männer in ihrem Freistil-Einzelrennen über 10 km ab 10.45 Uhr keine Aussichten mehr auf ein Top-Resultat in der Gesamtwertung haben, kämpft die Gesamtsechste Nicole Fessel über 5 km ab 13.00 Uhr um die Verteidigung ihrer Position vor den beiden Schlussetappen in Val di Fiemme am Samstag und Sonntag.

Für die deutschen Skispringer geht es nach der Windlotterie von Innsbruck und dem krankheitsbedingten Aus von Weltmeister Severin Freund bei der letzten Etappe der Vierschanzentournee nur noch um einen versöhnlichen Abschluss. In Springen von Bischofshofen wird es für Markus Eisenbichler und Co. ab 16.45 Uhr ernst.