Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 7. April 2017

erschienen am 07.04.2017



FUSSBALL: Keine 48 Stunden nach dem Ende des 27. Spieltags beginnt in der Bundesliga bereits Runde 28 mit dem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Die vor kurzem noch akut abstiegsgefährdeten Bremer können mit einem Sieg an der Eintracht, die lange auf Europapokal-Kurs gelegen hatte, vorbeiziehen. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

FUSSBALL: In der 2. Bundesliga muss Hannover 96 die frisch erkämpfte Spitzenposition bei den 2017 immer noch sieglosen Würzburger Kickers verteidigen. Im Abstiegskampf ist der FC St. Pauli beim 1. FC Nürnberg zu Gast, Arminia Bielefeld spielt beim SV Sandhausen (Anstoß jeweils 18.30 Uhr).

GOLF: In Augusta wird das US-Masters fortgesetzt. Auf der zweiten Runde fällt die Entscheidung im Kampf um den Cut, mit dabei sind die deutschen Stars Martin Kaymer und Bernhard Langer.