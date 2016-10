Die Sport-HÃ¶hepunkte am Freitag, 7. Oktober 2016

Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 7. Oktober 2016

erschienen am 07.10.2016



Die deutschen U21-Fußballer greifen in Ingolstadt nach dem Ticket für die EM 2017. Mit einem Sieg gegen Russland hätte die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ihren Startplatz sicher, Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Das DFB-Team hat alle acht vorherigen Qualifikationsspiele gewonnen.

In der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Dezember in Schweden treten die deutschen Handballerinnen gegen Spanien an. Das erste von zwei Länderspielen gegen den EM-Zweiten findet in Hamburg statt. Los geht es für das Team von Bundestrainer Michael Biegler um 19.00 Uhr.

In der Basketball-Bundesliga kommt es zum Frankenderby zwischen s.Oliver Würzburg und Meister Brose Bamberg. Die Gäste sind Tabellenführer und haben ihre bisherigen drei Saisonspiele haushoch gewonnen, Würzburg ist mit null Punkten Schlusslicht. Tip-off ist um 18.30 Uhr.