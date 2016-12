Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 9. Dezember

erschienen am 09.12.2016



FUSSBALL: Einen Tag nach der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung bis 2019 trifft Trainer Niko Kovac in der Fußball-Bundesliga mit Eintracht Frankfurt auf 1899 Hoffenheim. Die Gäste aus dem Kraichgau haben noch kein Spiel in dieser Saison verloren, würden bei einer Niederlage aber hinter die punktgleichen Frankfurter abrutschen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

SPORTPOLITIK: Sonderermittler Richard McLaren stellt am Freitag im St. Pancras Renaissance Hotel von London seinen mit großer Spannung erwarteten Abschlussbericht zum russischen Dopingskandal vor. Es wird angenommen, dass der Kanadier seine Anschuldigungen gegen Russland erhärtet und weitere Belege zum Staatsdoping liefert. Los geht es um 12.15 Uhr MEZ.

BIATHLON: Für die Biathleten wird es auf der zweiten Weltcup-Station der neuen Saison ernst. Im slowenischen Pokljuka stehen zuerst die Sprintrennen auf dem Programm. Miriam Gössner ist trotz ihrer schwachen Leistungen beim Auftakt in Östersund dabei, Laura Dahlmeier führt das Feld im Gelben Trikot an. Die Frauen starten um 14.15 Uhr. Bereits um 11.30 Uhr gehen die Männer um Simon Schempp an den Start.