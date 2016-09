Die Sport-HÃ¶hepunkte am Freitag, 9. September 2016

Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 9. September 2016

erschienen am 09.09.2016



Nach der Länderspiel-Pause empfängt Schalke 04 am Freitag in der Auftaktbegegnung des zweiten Bundesliga-Spieltages den Tabellenführer und deutschen Meister Bayern München zu seiner Saison-Heimpremiere. Die Gastgeber stehen in dem Klassiker nach ihrer 0:1-Niederlage zum Saisonstart bei Eintracht Frankfurt schon unter Druck. Bei den Münchnern, die mit einem 6:0 gegen Werder Bremen in die Mission Titelverteidigung gestartet waren, ist mit dem Bundesliga-Debüt des portugiesischen Europameisters Renato Sanches zu rechnen.

In der 2. Fußball-Bundesliga liefern sich Spitzenreiter Eintracht Braunschweig und Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart am Freitag zum Auftakt des vierten Spieltages ein Fernduell um die Tabellenführung. Stuttgart könnte im Falle einer Niederlage der Eintracht bei Erzgebirge Aue mit einem klaren Sieg gegen den 1. FC Heidenheim Braunschweig von Platz eins verdrängen. Im dritten Spiel des Tages treffen Aufsteiger Würzburger Kickers und der VfL Bochum aufeinander.

Bei den US Open in New York stehen nach dem Halbfinale der Kieler Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber am Freitag die Vorschlussrundenspiele im Herren-Einzel auf dem Programm. Dabei strebt der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic gegen den Franzosen Gael Monfils den vorletzten Schritt zu erfolgreichen Titelverteidigung an. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln der Japaner Kei Nishikori und der Schweizer Stan Wawrinka.