Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 07. Juni 2017

erschienen am 07.06.2017



Auf der Jagd nach seinem ersten French-Open-Titel trifft der topgesetzte britische Tennis-Star Andy Murray im Viertelfinale auf den Japaner Kei Nishikori. Außerdem bekommt es der Schweizer Stan Wawrinka mit Marin Cilic aus Kroatien zu tun. Bei den Frauen kämpft die Tschechin Karolina Pliskova gegen Caroline Garcia aus Frankreich um den Einzug ins Halbfinale, außerdem trifft Simona Halep aus Rumänien auf die Ukrainerin Jelina Switolina. Spielbeginn in Roland Garros ist um 14.00 Uhr.

Nach der Machtdemonstration im ersten Spiel der Finalserie der Basketball Bundesliga will Titelverteidiger Brose Bamberg nachlegen. Das zweite Duell der best-of-five-Serie mit den EWE Baskets Oldenburg geht um 20.30 Uhr in Niedersachsen über die Bühne. Am Sonntag hatte Bamberg sich in eigener Halle 96:60 durchgesetzt.