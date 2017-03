Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 1. März 2017

erschienen am 01.03.2017



Nach der 0:8-Niederlage bei Bayern München in der Liga will sich der Hamburger SV im DFB-Pokal rehabilitieren. Im Viertelfinale empfangen die Hanseaten um 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach. Anschließend hat Titelverteidiger Bayern München um 20.45 Uhr Schalke 04 zu Gast.

Bei der nordischen Ski-WM im finnischen Lahti können Eric Frenzel und Johannes Rydzek Historisches schaffen. Mit Gold auf der Großschanze könnte einer der beiden zum erfolgreichsten Kombinierer der WM-Geschichte werden. Beide greifen nach dem fünften WM-Titel. Das Springen beginnt um 11.00 Uhr, die Entscheidung fällt im Langlauf ab 15.15 Uhr. Außerdem steht ab 12.45 Uhr das 15-km-Rennen der Männer im klassischen Stil an, ab 17.00 Uhr sind die Skispringer in der Qualifikation von der Großschanze gefordert.

Das EM-Jahr beginnt für die deutschen Fußballerinnen mit Schwerstarbeit. Zum Auftakt beim SheBelieves Cup trifft der Olympiasieger in Chester/USA auf den Gastgeber und Weltmeister. Seit 2003 wartet die DFB-Auswahl auf einen Sieg gegen den Erzrivalen USA. Die Partie beginnt in der Nacht zum Donnerstag um 1.00 Uhr.