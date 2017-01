Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 11. Januar 2017

erschienen am 11.01.2017



Einen Monat vor dem Start der Biathlon-WM sind die deutschen Skijäger um Simon Schempp in Topform. Am Mittwoch (14.30 Uhr) will die Männerstaffel beim Heim-Weltcup in Ruhpolding erstmals seit dem WM-Sieg im März 2015 wieder ganz vorne landen. Der starke Auftritt mit einem Doppelsieg von Schempp und Erik Lesser in Oberhof am Sonntag war vielversprechend.

Für drei deutsche Tennisprofis geht es in der Nacht zu Mittwoch um den Viertelfinal-Einzug auf der ATP-Tour. Dustin Brown schlägt in Auckland gegen den zyprischen Weltranglisten-39. Marcos Baghdatis auf (00.30 Uhr/MEZ), Philipp Kohlschreiber trifft in Sydney auf den Australier Jordan Thompson und Mischa Zverev bekommt es mit dem Spanier Pablo Carreno Busta zu tun (beide 01.00 Uhr).

Die 25. Handball-WM in Frankreich startet am Mittwoch mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Brasilien (20.45 Uhr). Bis zum Finale am 29. Januar zählt auch die deutsche Nationalmannschaft, die im vergangenen Januar sensationell die Europameisterschaft gewann, zum erweiterten Favoritenkreis.