Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 14. Dezember

erschienen am 14.12.2016



HANDBALL: Die deutschen Handballerinnen spielen bei der EM in Schweden um den Halbfinaleinzug. Zum Abschluss der Hauptrunde muss gegen die Gastgeberinnen mindestens ein Unentschieden her, dazu ist Schützenhilfe nötig. Im Falle eines Sieges reicht es schon, dass Frankreich verliert oder die Niederlande höchstens remis spielen. Anwurf in Göteborg ist um 18.30 Uhr.

HANDBALL: Im DHB-Pokal stehen die letzten drei Viertelfinalspiele auf dem Programm. Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen spielt ab 20.45 Uhr bei HBW Balingen-Weilstetten, bereits ab 19.00 Uhr tritt Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt gegen MT Melsungen an. Zeitgleich empfängt Außenseiter TSG Ludwigshafen-Friesenheim den THW Kiel.

FUSSBALL: Bei der Klub-WM in Japan steht das Halbfinale zwischen Atletico Nacional Medellin aus Kolumbien und den Kashima Antlers aus dem Gastgeberland an. Anpfiff in Osaka ist um 11.30 Uhr.