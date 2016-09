Die Sport-HÃ¶hepunkte am Mittwoch, 14. September 2016

Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 14. September 2016

erschienen am 14.09.2016



FUSSBALL: Borussia Dortmund will bei seinem Comeback in der Champions League bei Legia Warschau unbedingt drei Punkte holen. Bayer Leverkusen möchte derweil das Abwehrbollwerk von ZSKA Moskau knacken und ebenfalls mit einem Sieg in die Königsklasse starten. Beide Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Dortmund muss in der Gruppe F noch gegen Titelverteidiger Real Madrid und Sporting Lissabon antreten, Leverkusen bekommt es in der Gruppe E noch mit Tottenham Hotspur und AS Monaco zu tun.

BASKETBALL: Die deutschen Basketballer stehen in der EM-Qualifikation mit dem Rücken zur Wand. Nur mit einem Heimsieg gegen Österreich bleibt die Chance bestehen, als Gruppenerster sicher bei der EuroBasket dabei zu sein. Die Partie in Bamberg beginnt um 19.30 Uhr. Zum Abschluss trifft die Mannschaft am Samstag in Leiden auf Gastgeber Niederlande.

PARALYMPICS: Radsportler Michael Teuber kann am Mittwoch im Zeitfahren seine fünfte Goldmedaille gewinnen. Seit 2004 ist der viermaliger Paralympics-Sieger und 18-maliger Weltmeister in dieser Disziplin ungeschlagen.