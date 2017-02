Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 15. Februar 2017

erschienen am 15.02.2017



Nach zuletzt wenig überzeugenden Auftritten steht Fußball-Rekordmeister Bayern München vor dem ersten Höhepunkt des Jahres 2017. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti empfängt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League um 20.45 Uhr den englischen Spitzenklub FC Arsenal und muss sich im Heimspiel eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. März in London verschaffen. Fehlen wird Superstar Franck Ribéry. Der 33 Jahre alte Franzose absolviert nach seiner Muskelverletzung weiterhin nur Reha- und Laufeinheiten.

Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im österreichischen Hochfilzen steht ab 14.30 Uhr der Klassiker der Frauen an. Im Fokus des Einzelrennens über zehn Kilometer stehen Doppel-Weltmeisterin Laura Dahlmeier und ihre große Widersacherin Gabriela Koukalova aus Tschechien. Nachdem Koukalova den Sprint für sich entschieden hatte, schlug Dahlmeier mit Gold in der Verfolgung zurück. Dazu hatte Dahlmeier zum Auftakt den Titel in der Mixed-Staffel gewonnen.