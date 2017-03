Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 15. März 2017

erschienen am 15.03.2017



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hofft in der Champions League auf das "Wunder von Madrid". Nach dem 2:4 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid sind die Chancen der Werkself auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League überschaubar. Dennoch will Tayfun Korkut bei seinem Trainer-Einstand in der Königsklasse keinen "Ausflug machen" und hofft am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) auf den großen Coup.

Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek plant in der nordischen Kombination seinen nächsten Schritt auf dem Weg zum ersten Sieg im Gesamtweltcup. Dafür benötigt der Vierfach-Weltmeister allerdings einen Sieg im Einzel im norwegischen Trondheim (14.00 und 16.00 Uhr/ARD und Eurosport), denn sein teaminterner Rivale Eric Frenzel, selbst viermaliger Gesamtsieger, liegt nur noch sechs Punkte zurück. Das Saisonfinale findet am Wochenende in Schonach statt.

Thomas Dreßen ist aus deutscher Sicht die Entdeckung dieses Winters und nimmt am Mittwoch (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) erstmals am Weltcup-Finale der 25 besten Abfahrer der Welt teil. In Aspen/Colorado geht zudem Mannschaftskollege Andreas Sander als zweiter Deutscher in der Königsdisziplin an den Start. Im Abfahrtsweltcup liegt der Norweger Kjetil Jansrud 33 Punkte vor Peter Fill (Italien/Titelverteidiger).