Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 19. April 2017

erschienen am 19.04.2017



FUSSBALL: Eine Woche nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus und der 2:3-Niederlage am Tag danach gastiert Borussia Dortmund im Viertelfinale der Champions League beim AS Monaco. Hoffnung schöpft der BVB aus der Rückkehr von Nationalspieler Marco Reus, der am Wochenende sein Comeback feierte. Ebenfalls ab 20.45 Uhr tritt Juventus Turin mit einem 3:0 aus dem Hinspiel beim FC Barcelona an.

RADSPORT: Mit dem Flèche Wallonne steht der zweite Teil der Ardennen-Woche auf dem Programm. Beim Wallonischen Pfeil, der traditionell an der Mur de Huy endet, wird der Belgier Philippe Gilbert wegen eines Sturzes beim Amstel Gold Race fehlen. Der spanische Rekordsieger Alejandro Valverde peilt derweil seinen fünften Triumph an. Die Zielankunft wird gegen 17.00 Uhr erwartet.