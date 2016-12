Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 21. Dezember

erschienen am 21.12.2016



FUSSBALL: Mit einem Sieg bei Rekordmeister Bayern München kann Aufsteiger RB Leipzig in seiner ersten Bundesligasaison das Jahr als Tabellenführer beenden. Trotz der bislang starken Hinrunde der Sachsen und des zuletzt mäßigen Auftritts der Bayern beim 1:0-Sieg in Darmstadt sind die Gastgeber ab 20.00 Uhr Favorit. Im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln spielt Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt derweil möglicherweise um seinen Job. In den vergangenen fünf Spielen gab es für die Werkself nur einen Sieg. Außerdem fährt Darmstadt 98 zu Hertha BSC, der FC Ingolstadt empfängt den SC Freiburg und das ungeschlagene Team von 1899 Hoffenheim trifft auf Werder Bremen.

HANDBALL: Rekordmeister THW Kiel steht beim letzten Bundesligaspiel vor Weihnachten ab 18.30 Uhr vor einer großen Herausforderung. Bei einer Pleite im Duell mit Meister Rhein-Neckar Löwen müssten die Kieler im Kampf um die Tabellenspitze abreißen lassen. Aktuell haben der THW, die Löwen und Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt, der ab 20.15 Uhr bei Aufsteiger HSC 2000 Coburg antritt, allesamt 30:2 Punkte auf ihrem Konto.