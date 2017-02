Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 22. Februar 2017

erschienen am 22.02.2017



Nach dem 3:0 im Zwischenrunden-Hinspiel bei PAOK Saloniki hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 allerbeste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Ab 18.00 Uhr sind die Königsblauen beim zweiten Vergleich in der heimischen Arena in Gelsenkirchen gefordert.

In der Champions League beginnt die K.o.-Phase für Fußball-Weltmeister Sami Khedira und den italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit einem Gastspiel beim FC Porto. Das Achtelfinal-Hinspiel beginnt um 20.45 Uhr. Parallel empfängt der Europa-League-Sieger FC Sevilla den englischen Meister Leicester City.

In Finnlands Sporthauptstadt Lahti werden ab 18.00 Uhr die nordischen Ski-Weltmeisterschaften feierlich eröffnet. Am Tag darauf beginnen die Wettkämpfe für die Langläufer und Skispringerinnen.