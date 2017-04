Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 26. April 2017

erschienen am 26.04.2017



Bayern München und Borussia Dortmund wollen im Halbfinal-Schlager des DFB-Pokals das Ticket für das Endspiel in Berlin lösen. Nach dem Champions-League-Aus streben die Bayern zumindest nach dem Double aus Meisterschaft und Pokal. Für Dortmund ist der DFB-Pokal die letzte Titelchance in dieser Saison. Anstoß ist um 20.45 Uhr in München.

Maria Scharapowa feiert nach 15-monatiger Dopingsperre ihr Comeback auf der WTA-Tour. Die Russin trifft in der ersten Runde des WTA-Turniers in Stuttgart auf Roberta Vinci aus Italien. Scharapowa war am 26. Januar 2016 positiv auf Meldonium getestet worden. Topgesetzt ist die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber, die in der ersten Runde ein Freilos hat und am Donnerstag erstmals auf dem Court steht.