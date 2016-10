Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 26. Oktober 2016

erschienen am 26.10.2016



Das Spitzenspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals steigt in München, wo Titelverteidiger FC Bayern ab 20.45 Uhr im bayerischen Duell den FC Augsburg empfängt. Insgesamt 16 deutsche Meisterschaften treffen in der Partie zwischen Zweitligist 1. FC Nürnberg (9) und Schalke 04 (7) aufeinander. In einem zweiten Schlagabtausch zweier Bundesligisten bekommt es der 1. FC Köln mit 1899 Hoffenheim zu tun, Pokal-Finalist Borussia Dortmund hat Union Berlin zu Gast.

Beim WTA-Finale der acht besten Tennisspielerinnen der Saison in Singapur steigt der zweite Spieltag der Weißen Gruppe. Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska aus Polen steht im Duell mit French-Open-Siegerin Garbina Muguruza (Spanien) nach ihrer Auftaktniederlage gegen die Russin Swetlana Kusnezowa bereits unter Zugzwang. Zuvor trifft Kusnezowa auf die ebenfalls mit einem Sieg ins Turnier gestartete Tschechin Karolina Pliskova.