Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 31. Mai 2017

erschienen am 31.05.2017



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 präsentiert den Nachfolger des entlassenen Trainers Martin Schmidt. Vor der offiziellen Vorstellung um 13.00 Uhr gilt es als beschlossene Sache, dass der bisherige U23-Trainer Sandro Schwarz den Schweizer beerbt.

Am vierten Tag der French Open in Paris bestreiten unter anderem Novak Djokovic und Rafael Nadal ihre Zweitrundenmatches. Während der an Nummer zwei gesetzte Serbe auf den Portugiesen Joao Sousa trifft, bekommt es Nadal (Nr. 4) bei der Jagd nach "La Decima", seinem zehnten French-Open-Titel, mit Robin Haase aus den Niederlanden zu tun.

Bei der WM in Düsseldorf starten die deutschen Top-Spieler in die Einzelwettbewerbe. Die deutsche Nummer eins, Dimitrij Ovtcharov, trifft auf den Tschechen Lubomir Jancarik, Rekord-Europameister Timo Boll kämpft in seiner Wahlheimat gegen Gavin Rumgay aus Schottland um den Einzug in die Runde der besten 32. Die Mannschafts-Olympiazweite Petrissa Solja spielt gegen die US-Amerikanerin Wu Yue.