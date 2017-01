Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 4. Januar 2017

erschienen am 04.01.2017



Dieter Hecking wird am Mittwoch als neuer Cheftrainer des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach vorgestellt. Ab 12.00 Uhr präsentieren die Fohlen den Nachfolger des nach 16 Spielen entlassenen André Schubert. Erst in der Hinrunde trennte sich der VfL Wolfsburg von Hecking. Mit den Wölfen hatte er 2015 den DFB-Pokal gewonnen.

Nach seinem vierten Platz beim Neujahrsspringen von Garmisch-Partenkirchen will Markus Eisenbichler auch bei der dritten Station der Vierschanzentournee in Innsbruck angreifen. Nach zwei Springen führt der Pole Kamil Stoch die Gesamtwertung an. Auch Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft und der Norweger Daniel Andre Tande, der in Garmisch triumphierte, liegen als Zweiter und Dritter aussichtsreich im Rennen. Der erste Durchgang beginnt um 14.00 Uhr.

Bei der Tour de Ski stehen am Mittwoch die Verfolgungsrennen auf dem Programm. Ab 11.30 Uhr gehen in Oberstdorf die Frauen um Top-Läuferin Nicole Fessel in die Loipe, ehe ab 12.45 Uhr auch die Männer in ihr viertes Rennen starten. Am Freitag steht noch ein Einzelrennen im italienischen Toblach an, bevor die Tour am kommenden Wochenende in Val di Fiemme endet.