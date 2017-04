Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 5. April 2017

erschienen am 05.04.2017



Großer Tag für DFB-Präsident Reinhard Grindel: Der frühere Bundestagsabgeordnete steht beim 41. Ordentlichen UEFA-Kongress in Helsinki vor der Wahl ins Council des Weltverbandes FIFA. Er würde damit Nachfolger seines gesperrten Vorgängers Wolfgang Niersbach. Zudem zieht Grindel mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Exekutivkomitee der UEFA ein. Der DFB ist seit einem Jahr ohne Stimme in den beiden wichtigsten Gremien des Weltfußballs.

Aufsteiger RB Leipzig will in Teil zwei des 27. Spieltages den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga festigen. Das Überraschungsteam tritt mit dem wiedergenesenen Jung-Nationalspieler Timo Werner beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 an. Ebenfalls um Punkte im Kampf gegen den Abstieg geht es Duell zwischen dem FC Augsburg und dem Vorletzten FC Ingolstadt. Ferner spielen ab 20.00 Uhr Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC, der VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg und Schlusslicht Darmstadt 98 gegen Bayer Leverkusen.

Zum Fernduell der großen Drei kommt es am 27. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Spitzenreiter VfB Stuttgart, Eintracht Braunschweig und Union Berlin sind bei gleicher Punktzahl nur ein Tor voneinander getrennt. Der VfB muss bei 1860 München ebenso auswärts antreten wie Braunschweig bei der SpVgg Greuther Fürth. Ebenfalls um 17.30 Uhr genießt Union Berlin dagegen Heimrecht gegen Erzgebirge Aue.